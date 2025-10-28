Amici 25, un’allieva lascia definitivamente il programma

Colpo di scena nella scuola di Amici 25: la cantante Penelope, appartenente alla squadra di Rudy Zerbi, ha deciso di lasciare il talent di Maria De Filippi. Dopo settimane intense e non sempre semplici, la giovane artista ha maturato la scelta di abbandonare il programma, spiegando di attraversare un momento difficile.

Negli ultimi giorni Penelope aveva vissuto una situazione complicata. I vocal coach le avevano fatto notare di essere tra le meno impegnate della classe e, durante l’ultimo daytime, aveva avuto anche una discussione piuttosto accesa con Michele Ballo, allievo della squadra di Lorella Cuccarini. Un battibecco nato per un motivo banale — il salmone — ma che sembra aver rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Le ragioni della sua decisione

Dopo quell’episodio, la cantante ha parlato apertamente con i suoi compagni, spiegando le ragioni della sua decisione:

“Fatico con la convivenza, sono un po’ maniaca per la pulizia e l’ordine e in più sono 200 cose insieme, non c’entra solo la discussione con Michele. Il motivo è che non mi sento bene, non mi sto piacendo, non riesco a trovare la forza. Non mi trovo, mi sto cercando e non mi trovo. Ho un problema con l’adattamento sin da quando sono nata, sto bene solo al mare in acqua. È saggio ascoltarsi perché altrimenti si rischia di farsi ancora più male”.

Parole sincere che hanno toccato il pubblico, mostrando un lato molto autentico e fragile della cantante. Già nelle settimane precedenti Penelope aveva manifestato qualche difficoltà a integrarsi nel gruppo, e nell’ultima puntata era risultata ultima nella classifica dei professori, dovendo così affrontare una sfida per restare nella scuola.

La sua decisione, però, sembra essere legata soprattutto a un malessere personale e alla necessità di prendersi del tempo per sé, lontano dalle telecamere, per ritrovare serenità e concentrazione.