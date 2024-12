Amici 24, spoiler registrazione: le gare di canto e ballo e classifiche

Quali sono gli spoiler di Amici 24, rispetto alla registrazione di oggi 20 dicembre? Dopo aver appreso il nome dell’eliminato e il motivo presunto dell’assenza di Luk3 dalla Scuola, scopriamo l’esito delle gare di canto e ballo e le rispettive classifiche.

Ecco di seguito cosa è successo nel corso della gara di canto e come si sono classificati i nuovi arrivati nella Scuola, grazie alle anticipazioni di SuperGuidaTv:

Primo posto: Senza Cri. Nicolò le dice che lei ha questa apparenza da rock però poi quando canta è molto dolce. Maria ha detto che ci parla spesso con lei e le dice di fare un po’ di più per quanto riguarda il look e le chiede “Come mai oggi quella molletta, facciamo passi avanti”. Senza Cri era un po’ in imbarazzo.

Vybes ha cantato Casa mia. Ha preso tanti complimenti da tutti e tre i giudici. Gli dicono a lui e a Mollenbeck che gli hanno alzato il voto rispetto alle prove perché hanno dato il massimo.

Antonia ha cantato Tutti di Calcutta. I giudici le dicono che è stata molto delicata e ha una bella voce.

Jacopo Sol ha cantato: All I want. Paola Turci e gli ha detto che gli è arrivato molto e che gli piace proprio anche lui come ragazzo.

Deddè ha cantato Destri. Gabry gli dice che si vede che esprime bene ciò che vuole far arrivare. Gli hanno inoltre detto che pur avendo una vocalità totalmente diversa l’ha resa sua.

Ultimo posto: Mollenbeck ha cantato una canzone de The Weeknd ovvero Save your tears.