Perché Luk3 è assente ad Amici 24? Banco vuoto nell’ultima registrazione e silenzio: le ipotesi

L’assenza di Luk3, giovane talento della squadra di Lorella Cuccarini, ha scosso i fan di Amici 24. Durante il daytime andato in onda venerdì 20 dicembre, l’artista non era presente al pranzo natalizio e allo scambio di lettere con gli altri allievi. La sua improvvisa sparizione ha generato un’ondata di domande sui social, soprattutto dopo la sua assenza anche nel corso della registrazione dell’ultima puntata dell’anno.

Perché Luk3 è assente ad Amici 24?

Mentre nel daytime di giovedì 19 dicembre Luk3 era stato regolarmente in scena, le sue assenze del giorno successivo hanno destato curiosità e preoccupazione. I fan si chiedono cosa possa essere accaduto, dato che nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla produzione del programma.

Secondo indiscrezioni che circolano tra i sostenitori del cantante, il diciassettenne sarebbe stato ricoverato in ospedale per una colica renale. Tuttavia, la notizia non è stata confermata da fonti ufficiali e rimane quindi nel campo delle ipotesi.

Ad oggi, non ci sono conferme né smentite sul ricovero e non è stata fatta chiarezza neppure nelle ore successive, attraverso Maria De Filippi nella puntata che si è registrata questo pomeriggio.

A tal proposito, tramite le anticipazioni trapelate da SuperGuidaTv, sul conto di Luk3 si legge soltanto:

Luk3 non era presente in studio. Il suo banco era vuoto. Non è stato detto nulla.