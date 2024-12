Eliminato Amici 24, ballerina fuori dalla Scuola: spoiler, sfide e ospiti registrazione 20 dicembre

Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata del 2024 di Amici 24, in onda domenica 22 dicembre. L’appuntamento si preannuncia carico di emozioni e sorprese. Come si sono concluse le sfide tra i ragazzi? Molti di loro indossavano la maglietta rossa, conseguenza di un provvedimento disciplinare legato alle condizioni della casetta. Non ci resta che scoprire chi è stato eliminato. Ecco gli spoiler della registrazione dell’ultima puntata dell’anno di Amici 24 svelate da SuperGuidaTv.

Spoiler eliminato Amici 24, cosa è successo nel corso della registrazione

Partiamo subito degli ospiti di Amici 24 presenti nella registrazione di oggi 20 dicembre: i Negramaro. I giudici delle gare sono stati invece Eleonora Abbagnato per la gara di ballo, Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci (gara canto).

In merito alle sfide, ritroveremo in studio nei panni di giudice: Marcello Sacchetta, Federica Camba, Carla Armogida, Andrea Alemanno, Maura Paparo.

Tutte le sfide

Numerose le sfide dell’ultima puntata annuale di Amici 24. Partiamo subito dall’eliminato:

Teodora ha fatto la sfida e ha vinto. Emanuel Lo l’ha poi messa di nuovo in sfida, ma immediata, e ha perso. La ballerina è stata pertanto eliminata. A suo posto è entrata Giorgia. A giudicare la sfida? Marcello Sacchetta.

Nel dettaglio:

Dopo aver vinto la sua sfida. Emanuel Lo ha messo Teodora in sfida immediata. La ballerina si è scontrata contro Giorgia. Hanno fatto due pezzi a testa. Teodora balla per prima: Zoom Zoom e poi River con Umberto. Appena visto Marcello, Teodora voleva ballare subito River, ma Sacchetta gli ha chiesto di danzare prima l’altro. Teodora ha detto alla fine che era molto dispiaciuta. Deborah non dice nulla, ma piange. La Celentano le dice che ora che ha capito quali sono le sue carenze deve lavorare su quelle. Zerbi le dice che è stata un esempio in casetta. Ha sempre pulito. E’ stata molto educata ed ironica.

Ecco come sono andate le altre sfide: