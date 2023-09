Nella giornata di ieri si sono tenute le registrazioni della prima puntata di Amici 23 che hanno contribuito a portare ai primi spoiler. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati del talent show di Maria De Filippi, i quali hanno appreso le prime anticipazioni in merito alla nuova Classe in vista della puntata che andrà in onda domenica 24 settembre.

Amici 23, ballerini classici e latinisti assenti: spoiler

Siamo appena all’inizio e molte cose potrebbero ancora accadere nella Scuola di Amici 23, che ha iniziato poco alla volta a comporsi. Nel frattempo però, stando alle anticipazioni di Amici News e SuperGuida TV, sarebbe stata compiuta una sfida iniziale alquanto particolare in merito ai ballerini.

Pare infatti che per il momento non siano previsti ballerini di classico o latinisti. Sebbene siano stati provinati diversi ballerini (o aspiranti tali), Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non avrebbero ancora trovato l’allievo perfetto per la propria categoria.

Nessun latinista è entrat*.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2023

Ovviamente questo non significa che nelle prossime settimane non possano arrivare nuovi candidati in grado di sorprendere e convincere i due professori, ma certamente la scelta iniziale di non far accedere ballerini di classico o latinisti ha spiazzato.