Mancavano ancora due nomi al completamento della nuova classe di Amici 22 e finalmente oggi li abbiamo conosciuti, nel corso del primo daytime ufficiale del talent show di Maria De Filippi. La trasmissione è ripresa esattamente da dove si era interrotta la scorsa domenica, dopo cioè aver conosciuto gran parte degli allievi, cantanti e ballerini, della nuova edizione del programma.

Il penultimo allievo della Scuola di Amici 22 è Mattia Zenzola, nome già conosciuto dai fan della trasmissione, avendo partecipato nella precedente edizione. Il suo percorso però si era bruscamente fermato a causa di un infortunio alla caviglia.

Oggi Mattia ha 18 anni, si è diplomato ed ha preso la patente, ma soprattutto ha avuto una seconda possibilità, come promesso da Maria De Filippi dopo l’infortunio. Il ballerino è così rientrato nella Scuola su volere di Raimondo Todaro. Maria si è voluta raccomandare con il giovane pugliese: “La speranza è che tu stia più attento…”. Mattia ha replicato: “Infatti ero preoccupato anche ora perchè ero freddissimo”.

Ad ottenere l’ultima maglia disponibile è stata la ballerina Ludovica Grimaldi che ha avuto la meglio nella sfida contro lo sfidante Gabriele ed ha accettato il banco che le è stato offerto da Emanuel Lo.

Maria De Filippi, infine, ha voluto lanciare un appello alla nuova Classe ufficiale di Amici 22:

Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine. Cerchiamo per una volta, una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare.