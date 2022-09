Nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre, è andata in scena la prima puntata di Amici 22, con Maria De Filippi. Dopo l’ospitata di Luigi Strangis, vincitore della passata edizione del talent, è stato il turno di assegnare le prime maglie agli allievi che vanno a formare la nuova classe di Amici 22.

Amici 22, la nuova classe: assegnazione delle maglie

Sono 34 i candidati allievi di Amici 22 presenti in studio e che si contendono le maglie disponibili (in numero inferiore). Il primo ospite con il compito di consegnare l’ambita maglia è stato l’attore Can Yaman. Ad aprire le danze, in tutti i sensi, è stato il giovane ballerino Ugo, seguito poi da Giovanni: nessuno dei due è stato ammesso nella Scuola.

Spazio alla 21enne Asia da Padova, anche lei ballerina: se Alessandra Celentano ha abbassato la leva, ad alzarla ci ha pensato Raimondo Todaro: “Quando ho visto i suoi video mi sono emozionato un sacco, oggi ancora di più. Sei grezza ma una chance te la voglio dare”. Il primo banco della nuova edizione di Amici 22 è suo.

Per il canto è il turno di Cricca: dopo la cover, spazio al suo inedito con il quale è riuscito a conquistare la maglia ed a convincere pienamente Arisa e Lorella Cuccarini, mentre Rudy Zerbi ha preferito lasciare l’allievo alle sue colleghe.

La ballerina Maddalena, 17 anni da Genova ottiene la maglia e due prof che se la contendono: Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Raq3l, 21 anni, è una cantante: Arisa ha abbassato ma nessun altro prof ha rialzato la leva. Altro cantante, Andre, 23 anni: ad abbassare la musica è stato Rudy Zerbi (che ha parlato di “belato”) mentre Arisa l’ha rialzata definendo la sua voce “il rombo di un motore classe A”, dandogli così il banco.

La puntata è proseguita con Alessia Marcuzzi e la sua scatola piena di maglie da consegnare. Si riparte con un cantante, NDG, 22enne romano e aspirante cantante: dopo aver vinto un disco d’oro a 17 anni, oggi ha portato un suo inedito, “Fuori”. Il giovane ha conquistato il banco grazie a Lorella Cuccarini. Megan, ballerina, ha 17 anni: a darle la maglia è stato Raimondo Todaro. Federica, 23enne parrucchiera da Roma; non ha mai potuto studiare canto per questioni economiche: la giovane ha conquistato la maglia. Arisa ha definito la sua timbrica “bellissima. Attraverso la tua voce ti vedo”. Anche Lorella Cuccarini ha sottolineato il suo grande coinvolgimento: “Catturi”. La scelta sarà tra le sue due prof.

A consegnare le nuove maglie agli allievi – ballerini e cantanti – di Amici 22 è stato Roberto Saviano. Il nuovo candidato è stato il ballerino 17enne Samuel Antinelli, orfano di padre. Raimondo gli ha assegnato il banco, mentre Emanuel Lo si è detto comunque felice, scorgendo in lui un grande potenziale: “sono molto felice che Raimondo ti abbia preso, benvenuto nella scuola”.

E’ arrivato il turno degli altri ospiti della puntata, Pio e Amedeo, con la loro consueta gag. Il 18enne Risto, cantautore, ha portato un suo inedito. Rudy Zerbi ha abbassato la leva fermando la musica ma nessun altro ha rialzato. Aaron, 17 anni, ha trasformato la sua ansia in un punto di forza. Il ragazzo ha portato una cover e successivamente l’inedito “Universale” ed ha conquistato il banco conteso da Rudy e Arisa. Rita, ballerina 21enne di Padova: se per Raimondo ed Emanuel è stato un no, Alessandra Celentano le ha assegnato il banco.

Salvatore Esposito, altro ospite della puntata di Amici 22, ha proseguito la carrellata di maglie. E’ stato quindi il turno di un altro candidato di canto, il 18enne Niveo che ha portato un suo inedito: Rudy gli ha dato il suo ‘no’, ma Lorella Cuccarini gli ha assegnato la maglia. Anche Arisa si è complimentata con lui dandogli il banco. Spazio alla ballerina Cristiana, 19enne di Siracusa: a spegnere la musica è stato Emanuel Lo ma nessun altro ha rialzato la leva. Il 22enne Gianmarco, ballerino, non è riuscito a convincere i giurati. A sorpresa conquista il banco grazie alla Celentano: “Voglio testarlo”.

Christian De Sica ha portato con sé una sola delle ultime maglie disponibili. Spazio a Cloe, 19enne di Pordenone. Rudy ha abbassato la musica ma nessun altro prof ha mostrato interesse. La 17enne, aspirante cantante, Bluesy, si è esibita su una cover ma anche con lei Rudy ha interrotto la musica; né Arisa né Lorella hanno gradito. “Avere voce non significa avere una personalità artistica”, ha commentato Zerbi. Piccolo G, 21enne aspirante cantante ha presentato una cover ed un suo inedito. Arisa e Lorella hanno apprezzato ma lo hanno lasciato nelle mani di Rudy: “E’ un regalo fantastico questo”, ha ammesso Zerbi.

E’ stato Leonardo Pieraccioni a portare le restanti maglie disponibile. Il ballerino Ramon convince Alessandra Celentano che gli dà il banco. E’ quindi il turno di Wax, cantautore 20enne, che ha portato un suo inedito, “Turista per sempre”: un banco anche per lui, dopo aver conquistato Arisa.

Gianmarco Tamberi ha portato con sé una nuova maglia: a conquistarla è stato il ballerino Samu che ha convinto pienamente Emanuel Lo: “Sei potente, sei stiloso, hai un sacco di energia, quindi spacca e vai a prenderti la maglia”.

Ultimo ospite, Peppe Vessicchio, il celebre direttore musicale. Ultime tre maglie. Spazio a Spicci, cantautore 21enne, che ha presentato un suo pezzo inedito: ad abbassare la musica è stato Ruby. No per Lorella ed Arisa che gli ha consigliato: “Non ti fermare però”. Beatrice, aspirante cantante 18enne: bella voce ma non è bastata ad arrivare ai tre professori. E’ stato il turno del 23enne Tommy Dali con un suo pezzo: anche questa volta Arisa e Lorella hanno lasciato il concorrente a Rudy che ha commentato entusiasta: “E’ la puntata di Natale!”.

Gli ultimi due banchi saranno svelati nella puntata di martedì su Canale 5.

Ecco gli allievi ammessi ad Amici 22