Lite tra Mattia e Maddalena ad Amici 22. Proprio la ballerina ha parlato con Benedetta alle spalle di Zenzola e il danzatore di latino americano ci è rimasto molto male chiedendo lumi alle compagne di avventura.

Mattia ha avuto modo di confrontarsi con entrambe e, proprio con la ex fidanzata (Maddalena) è nata una discussione molto accesa e Zenzola è scoppiato a piangere per il nervoso.

Wax, Angelina e Cricca si sono schierati dalla parte di Mattia e proprio quest’ultimo ha preso una netta posizione nei confronti di Maddalena che cercava di discolparsi: “Vogliamo rivedere il video? Dopo quello che abbiamo visto…”, ha aggiunto il giovane cantante.

Cricca ha aggiunto rivolgendosi a Mattia:

Ci sta essere cattivi, ci sta prendere in giro. Io sono il primo, ma lo faccio davanti a tutti e questo è un messaggio diverso. C’è da chiedere scusa e basta, Sennò peggiori la situazione. Matti, cioè… ma per fortuna che ti ha lasciato, ma ringrazia Dio.

La presa di posizione di Cricca ha fatto letteralmente esplodere il web che si è schierato dalla parte dei due allievi della scuola di Amici 22.

“Mi sta sul ca**o, mi danno fastidio i suoi comportamenti, soprattutto i comportamenti per cui io mi sono stufata di lui… Non mi sembra migliorato, mi sembra peggiorato. Fa le cose televisive tipo”, ha svelato Maddalena.

Benedetta invece ha aggiunto:

Se la vive male la telecamera… Fa troppe ca**ate che non piacciono per rendersi conto della televisione… Ingenuo… Buffo e tamarro… Sbaglia troppe cose per essere televisivo… Va in imbarazzo, va in tilt e fa il tamarro… Non ne azzecca una.

Lui è molto fortunato perché è bello… Per farsi amare non fa un ca**o… Se li devono inventare loro i daytime su di lui… Non si vuole fare vedere… Scappa dalle telecamere, è invisibile e tonto.