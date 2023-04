Dopo l’eliminazione durante la sesta puntata del serale di Amici 22, Ramon Agnelli è tornato online per raccontare le sue emozioni. L’allievo di Alessandra Celentano ha ricevuto un contratto con la compagnia Contemporary Ballet di New York della durata di sei mesi.

Eccomi qua finalmente tornato tra voi. Sono ancora un po’ scombussolato, ma piano piano sto realizzando che questa fantastica esperienza è terminata e che adesso è il momento di vivere a pieno la mia vita personale e lavorativa.

Questi mesi trascorsi nella scuola di Amici mi hanno regalato la fortuna di passare del tempo a riflettere su me stesso, più nel profondo, e di mettermi in discussione con ragazzi estremamente talentuosi. La fortuna più grande che ho avuto, è stata sicuramente la conoscenza di persone che mi hanno supportato a livello personale e artistico.

La maestra Alessandra Celentano è stata per me la più grande ancora di salvezza. Ha creduto in me dal primo istante, e saperla dalla mia parte mi ha dato la forza di affrontare le sfide più dure.