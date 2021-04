Amici 20, Enula e Leo Gassman sono tornati insieme? L’indizio

Enula e Leo Gassman sono tornati insieme dopo Amici 20? Oggi la cantante sarà intervistata da Silvia Toffanin nel corso della nuova puntata di Verissimo ma, del suo “fidanzato” non ha detto praticamente nulla. Sui social, però, qualcosa si muove…

Ed infatti, dopo alcune storie di Instagram dove era presente il cane di lui, Enula e Leo Gassman avrebbero anche ricominciato a seguirsi su Instagram: piccolo passo verso la riconciliazione?

Enula dopo essere entrata ad Amici 20 si è molto avvicinata al ballerino Alessandro Cavallo (e tra i due ci sarebbe stato perfino un bacio). Poi le cose non si sarebbero evolute in maniera ufficiale (e nemmeno pubblicamente).

Prima dell’eliminazione Enula aveva citato Leo, parlando di un suo ritorno a casa e alla vita lontana dalle telecamere del talent.

Dopo averla avvistata con il cane di lui, i due cantanti si seguono nuovamente sui social: sono tornati insieme?

Staremo a vedere come si evolverà la faccenda!

La ex di Amici svela perché dipinge viso e mani

I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa.