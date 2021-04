Amici 20, Enula torna da Leo Gassmann ma un dettaglio su Alessandro non passa inosservato

Enula e Alessandro Cavallo hanno avuto un flirt ad Amici 20? C’è particolare “mistero” dietro la loro storia ma gli attentissimi fan di Twitter hanno visto che lei, una volta uscita, indossava la sua felpa ed anche la giacca.

Enula torna da Leo Gassmann ma i fan notano un dettaglio

Enula dovrebbe essere fidanzata con Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Ed infatti, proprio in attesa di scoprire l’eliminato, la cantante ha citato proprio il suo ragazzo.

Leo ed Enula erano stati paparazzati tra le pagine di alcuni settimanali di gossip in tempi non sospetti (anche se lei era stata erroneamente chiamata “Anna”). In quel periodo l’ex volto di Amici 20 era ancora una perfetta sconosciuta.

Entrando nella scuola, si è spesso vociferato di un flirt con Alessandro mai confermato dai diretti interessati. Una volta uscita dal talent, la cantante è tornata a casa da Leo Gassmann come documentano anche le storie Instagram con il loro cane.

ENULA CHE ENTRA STANDO CON LEO GASSMAN, TIRA UN PALO AD ESA, SI LIMONA ALE HORSE, ESCE E TORNA DA LEO GASSMAN REGINA INSEGNAMI#Amici20 pic.twitter.com/KF6G195Ie2 — . a l e s s i a . 🦋🥑 (@alebohred) April 11, 2021

#Amici20 Ho bisogno che qualcuno mi guardi come Alessandro guarda Enula. E non scherzo. pic.twitter.com/xdGxqFn1kA — Åntonio🤳🏽 (@ilmio3go) April 10, 2021

Enula se ne è praticamente andata con l’armadio di Alessandro, chi come lei #amici20 pic.twitter.com/NPOhVqq1RU — sofi (@cocoriti_) April 10, 2021