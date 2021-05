Per quasi sei mesi, da settembre a marzo scorso, Alfonso Signorini ci ha tenuto compagnia con il suo infinito Grande Fratello Vip che si è concluso con la vittoria incontrastata di Tommaso Zorzi. Con il suo doppio appuntamento settimanale ed in piena pandemia da Covid, il GF Vip ha rappresentato un momento di grande intrattenimento per il pubblico italiano. Dopo essere stato per lungo tempo in tv, però, il padrone di casa del reality ha deciso di eclissarsi per un po’ di tempo.

Alfonso Signorini lontano dalla Tv dopo il GF Vip: ecco perché

Di Alfonso Signorini, dopo il GF Vip 5 si sono letteralmente perse le tracce. Il conduttore e direttore di Chi, in realtà, è già tornato al lavoro in vista della nuova edizione del reality sulla quale si è già a caccia dei nuovi Vipponi da reclutare.

In attesa del ritorno del GF Vip, quindi, Signorini ha preso una importante decisione, ovvero sparire per un po’ dalla tv. Lo stesso ha spiegato le ragioni di tale scelta rispondendo alla curiosità di una lettrice di Chi, il settimanale da lui stesso diretto. Alfonso ha tenuto però a tranquillizzare tutti – lettrice compresa – spiegando:

Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella normalità che la tv non sempre consente.

Una scelta più che saggia che servirà a Signorini a ricaricarsi in vista dei nuovi impegni che lo vedranno nuovamente al timone della prossima edizione del GF Vip. Nel frattempo però, si sta già occupando dei casting attorno ai quali non mancano le indiscrezioni sui nomi clamorosi che potrebbero varcare la porta rossa.