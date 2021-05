Tommaso Zorzi sbotta sui social e fa chiarezza sulla sua presunta frequentazione con Tommaso Stanzani dopo che, verosimilmente, il ballerino di Amici 20 avrebbe ricevuto critiche e insulti.

Tommaso Zorzi sbotta: “Odio inaccettabile”

Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio “privato” esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci.

Sostanzialmente sono d’accordo ed ho anche paura di essere diventata una “bimba di Tommy”.

A parte gli scherzi, alcuni criticano Zorzi anche per non avere speso una parola in difesa della fidanzata di Oppini, dopo gli insulti ricevuti da alcuni invasati che la reputavano il “terzo incomodo”.

Credo che i social abbiano anche accorciato le distanze. E, se da una parte è una ottima cosa, da un’altra si crea una confidenza fin troppo “accesa” che ci impedisce di mettere la “barriera” del buongusto e del rispetto.

A me non piacciono i capperi ma non insulto chi li mangia. Non apprezzo la musica neomelodica e, per questo motivo, non mi troverete mai ad un concerto di Gigi Finizio.

Se qualcuno non vi piace non seguitelo. E’ talmente semplice che potrebbe stupirvi.