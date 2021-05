Proseguono con insistenza le news sul possibile cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza da settembre. Proprio di recente, Gabriel Garko e Anna Oxa hanno smentito la loro partecipazione ma i nomi continuano a fioccare.

Grande Fratello Vip 6, Arisa e Martina Miliddi nella Casa?

Secondo il settimanale Nuovo TV, fresco di edicola, le porte del Grande Fratello Vip potrebbero aprirsi per Martina Miliddi, ballerina di Amici 20. Spazio anche per Arisa, o almeno così si legge tra le pagine del settimanale.

Tra gli altri nomi vengono fuori anche quelli di Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan e Sandra Milo.

Tra i volti maschili, invece, ci potrebbe essere spazio per Lucas Peracchi, Alex Di Giorgio, Amedeo Goria e Pietro Delle Piane.

Alfonso Signorini, del resto, non ha fatto mistero di essere già al lavoro per una edizione con i fiocchi che non deluderà il pubblico. Proprio il conduttore del GF Vip, tra le pagine di Chi Magazine, ha anche svelato per quale motivo attualmente non si vede in televisione:

Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla tv, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella “normalità” che la tv non sempre consente.

Il probabile cast del GF Vip 6

Martina Miliddi, Arisa, Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan, Sandra Milo, Gaia Zorzi, Lucas Peracchi, Alex Di Giorgio, Amedeo Goria e Pietro Delle Piane.