Vi ricordate quando Alex Belli è stato cacciato fuori dallo studio del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini? Il man della factory, rientrando in Casa, ha svelato a Delia Duran il motivo.

Alex Belli svela perché Signorini lo ha cacciato dallo studio del GF Vip

Tu invece di capirmi e stare dalla mia parte stavi qui e remavi contro di noi. Una volta ti ricordi che ho pure lasciato lo studio? Tu hai pure detto che ho fatto bene. – riporta Biccy – Quando sono andato fuori dallo studio hai detto ‘bravo bene così!’. Io e Alfonso Signorini abbiamo discusso perché mi metteva alle strette. Sono sbottato perché mi sono sentito pressato. Quando io in realtà ero già stato chiaro su tutto. Perché alla fine per mettere il punto ho dovuto mandare un cavolo di aereo.

In realtà, in quella occasione, non è stato Alex Belli ad andarsene ma Alfonso Signorini aveva espressamente chiesto agli autori del GF Vip di farlo andare fuori, ma vabbè… dettagli.

Del resto, dove si è mai vista un’edizione che fa rientrare in Casa un concorrente precedentemente squalificato dal gioco? (Negli anni passati nemmeno potevano presenziare in studio).