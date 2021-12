Che il teatrino creato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge fosse tutto organizzato prima del Grande Fratello Vip, era abbastanza chiaro a tutti. Dietro la soap opera ci sarebbe anche un unico regista: Fabrizio Corona.

Alex Belli e Delia Duran, tutto organizzato da Fabrizio Corona

Sophie Codegoni ha più volte ribadito di sapere alcuni dettagli sulle vicende che li stanno coinvolgendo mentre Signorini ha affermato di non volersi occupare di ciò che è accaduto prima del GF Vip.

I colleghi di Very Inutil People, dopo la paparazzata fake di Whoopsie, hanno continuato ad indagare svelando tutti i dettagli choc e le amicizie in comune.

Il sito Whoopsee ha paparazzato Delia Duran mentre bacia un misterioso uomo ma i colleghi di Very Inutil People hanno scoperto, per merito dell’ex fidanzata di lui, che si trattava di una farsa.

L’uomo misterioso protagonista della fake paparazzata è l’imprenditore napoletano Carlo Cuozzo che ha contatti con Fabrizio Corona esattamente come Delia Duran che fa parte dell’Atena Agency, l’agenzia dell’ex re dei paparazzi.

Nel contempo, proprio Cuozzo ha partecipato ad alcuni eventi in compagnia di Corona (una proprio di recente in quel di Sanremo con tanto di locandina).

Per quanto riguarda l’evento sanremese, tramite un incrocio di Stories, Very Inutil People ha scoperto che Carlo Cuozzo è andato al locale in auto con il deejay Francesco Vescio (che ha condiviso alcuni video della serata alla consolle proprio insieme a Fabrizio Corona).

Ma non finisce qui.

I colleghi fanno anche un altro nome:

Spunta adesso un altro nome che collega tutti i nostri vip: Andrea Bariani, un imprenditore, giardiniere e paesaggista, proprietario di una villa in cui organizza eventi. Bariani sembra avere un rapporto di amicizia stretta sia con Fabrizio Corona che con Alex Belli e Delia Duran, come ben si può vedere dalle sue storie in evidenza. La coppia ha infatti scelto la sua villa per diverse occasioni speciali e feste. Alla serata di Sanremo ha partecipato anche lui e nelle sue storie ha immortalato insieme Fabrizio Corona e Carlo Cuozzo, come potete vedere nel video qui sotto.

Ecco cosa c’entra Soleil Sorge

E per quanto riguarda Soleil Sorge? Fino ad un anno fa l’italo americana faceva parte proprio dell’Atena Agency di Fabrizio Corona e nel settembre 2020, aveva scattato alcune foto per un servizio di Chi Magazine (il settimanale diretto da Alfonso Signorini) proprio nel giardino di Andrea Bariani.

E, per finire, anche Fabrizio Corona il mese precedente, aveva scelto la stessa location per una copertina di Chi nell’agosto del 2020.

Alex Belli potrebbe non conoscere Carlo Cuozzo ma sa benissimo cosa sta facendo nonostante faccia finta di inalberarsi di fronte alla paparazzata fake.

Stesso discorso vale per Delia Duran e Soleil Sorge… amen.