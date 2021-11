Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha descritto il suo rapporto con Soleil Sorge in maniera assolutamente originale, parlando di “chimica artistica” (!!!) e facendo sorridere non solo il padrone di casa, Alfonso Signorini, ma anche il pubblico di spettatori.

Dopo la puntata (che continua a salire sul piano degli ascolti Tv), Alex si è confrontato in sauna con Sophie Codegoni, la quale con estrema schiettezza ha detto la sua sul rapporto che ha instaurato con Soleil Sorge ma soprattutto gli ha dato dei validi consigli.

Nonostante la giovane età, l’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe aver compreso meglio di Alex le critiche che gli sono piovute addosso, commentando in merito al suo rapporto con Soleil:

Non devi fare un passo indietro nel rapporto, ma devi magari evitare di dire alcune frasi fraintendibili… Non perché son sbagliate ma perché provo a cercare l’ago nel pagliaio. Ad esempio, lei sveglia, evita magari che ne so, poi di metterti abbracciato sopra Soleil.