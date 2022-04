Soleil Sorge, ospite dell’Isola Party condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha parlato della possibilità di sbarcare sull’Isola dei Famosi insieme ad Alex Belli, dopo l’esperienza con il Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi con Alex Belli e Barù? La sua risposta

La farei una volta l’anno l’Isola perché è un’esperienza rivoluzionaria. Tu no Ignazio? Per la fame? Quello lo capisco. Io mangiavo di tutto e di più con Jeremias e Riccardo Fogli. Da masticare ne avevamo abbastanza… mi rimandate lì? Magari andrei un paio di settimane e basta, lo consiglio a tutti. Il contatto con la natura totalmente distaccato dal mondo moderno è un’esperienza degna di nota.

Soleil ha svelato che andrebbe all’Isola con Barù ma non con Alex Belli:

Con Alex Belli all’Isola? No… mi è andata bene in Casa. Anche se sarebbe un ottimo concorrente perché è un tuttofare, molto bravo nell’arte di arrangiarsi. Sono certo che potrebbe dare molto al programma però non con me. Ah l’ha già fatta nel 2015? Non la sapevo questa cosa… Con Barù? Con lui partirei anche domani!

E se dovesse mandare due ex vipponi in Honduras, la Sorge non ha dubbi:

Se dovessi mandare due concorrenti del GF Vip all’Isola dei Famosi in coppia? Manderei Barù e Giucas. Giucas l’ha fatta due volte mentre Barù no… lui sarebbe forte, sì. Mi sembra più adatto all’Isola che al Grande Fratello Vip.