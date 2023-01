Finalmente Alessia Marcuzzi torna in TV con un programma tutto suo. Boomerissima andrà in onda su Rai2 il 10 gennaio 2023. Durante la conferenza stampa, la conduttrice ha parlato del programma confermando il battibecco tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini, entrambi presenti in giuria.

Alessia ha parlato anche del suo nuovo format:

È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web.

Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più. In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo. Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però.