Alessandro Basile, chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli: matrimonio e come si sono conosciuti

Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, è una nota speaker di Radio 105 e influencer. Oltre alla sua carriera radiofonica, Rebecca ha una vita amorosa appagante: scopriamo chi è il fidanzato Alessandro Basile.

Alessandro Basile, chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli

Il fidanzato di Rebecca è Alessandro Basile, un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Alessandro, nato a Taranto il 23 novembre del 1983, è laureato in Marketing e in Fashion Management.

Oggi, la sua occupazione principale è quella di produttore musicale.

Rebecca e Alessandro si sono conosciuti in un bar di Milano tramite amici in comune.

Nonostante i tredici anni di differenza d’età, il loro amore va a gonfie vele. I due stanno insieme dal 2018 e, dopo due anni di vita insieme, nel 2020, hanno annunciato il loro matrimonio.

Alessandro non è solo il fidanzato di Rebecca, ma anche il suo agente. La coppia, sempre più innamorata, affronta insieme le sfide professionali, rendendo ogni vittoria una soddisfazione doppia.

In una recente intervista, Rebecca Staffelli ha parlato del matrimonio con Alessandro Basile: