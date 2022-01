Una lettera della sorella di Alessandro Basciano pubblicata sul settimanale DiPiù sembrava voler mettere in guardia il Vippone da Sophie Codegoni. “Caro fratello lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire”, titolava la missiva indirizzata da Giorgia Nicole al fratello. Adesso però la ragazza interviene sui social per fare chiarezza sulle sue stesse parole (video in apertura).

La sorella di Alessandro Basciano fa chiarezza dopo la lettera su Sophie

“Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura”: così scriveva Giorgia Nicole al fratello Alessandro Basciano tra le pagine del settimanale DiPiù. Adesso però la giovane interviene per fare delle precisazioni:

Prima di andare a dormire perchè sennò stanotte non ci dormo volevo dire due cose. Io non ho mai detto qualcosa contro Sophie anzi a me piace molto come persona, ribadisco questo concetto perché tante persone non l’hanno capito e sto ancora ricevendo un sacco di insulti.

Giorgia Nicole Basciano ha ribadito di non avere mai messo il fratello Alessandro in guardia da Sophie:

Loro sono molto carini, quindi se poi la storia proseguirà anche al di fuori sono contenta.

Una precisazione anche su quanto è stato riportato sul settimanale rispetto a Jessica Selassié:

Non ho mai detto scegli Jessica, ti piace di più Jessica, una cosa del genere, il mio concetto era tutt’altro, quindi volevo ribadire questa cosa e spero che loro continuano così tranquilli e sereni senza più discussioni.

Il video completo con le parole della giovane lo trovate in apertura.