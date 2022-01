Nella notte tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è scoppiata l’ennesima lite per “colpa” di Delia Duran. La tensione tra i due è quindi tornata alle stelle ma questa volta l’ex tronista non avrebbe grandi colpe. Nonostante questo, tra le pagine del settimanale DiPiù proprio la sorella di Alessandro, Giorgia Nicole Basciano, è intervenuta per mettere in guardia il ragazzo.

Alessandro Basciano, la sorella lo mette in guardia su Sophie

Gli alti e bassi sono una costante nella storia tra Sophie e Alessandro, nata nella Casa del Grande Fratello Vip. La sorella dell’ex corteggiatore si è detta preoccupata e per questo, tra le pagine del noto settimanale, come riportato dai colleghi de LaNostraTv, ha voluto mettere in guardia il Vippone con una lettera che titola:

Caro fratello lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire.

Giorgia Nicole Basciano ha spronato il fratello a fare pace con i fantasmi del passato ed a credere di più in se stesso:

All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto […] Io so bene però che quando stai male non è per Sophie che hai appena conosciuto, ma per le tante delusioni sentimentali che ti sono cadute addosso come macigni.

La sorella ha raccontato le delusioni amorose di Alessandro per poi spronarlo a riprendersi:

Tirati su, sei un ragazzo pieno di qualità, di valori, non ti devi abbattere così!

Immancabile un commento sulla storia con Sophie Codegoni: