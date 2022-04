Cosa succede tra Alessandro Basciano e Federica Calemme dopo il GF Vip? Esplode il gossip ma non è come sembra – FOTO

Cosa sta succedendo tra Alessandro Basciano e Federica Calemme? (Spoiler: niente). Dopo il Grande Fratello Vip, i due ex concorrenti si sono incontrati nuovamente e sono stati paparazzati tra le pagine del settimanale Nuovo.

Cosa sta succedendo tra Alessandro Basciano e Federica Calemme?

La rivista di gossip diretta da Riccardo Signoretti, titola il suo trafiletto insinuando un dubbio: “Passeggiata romantica per la Calemme e Basciano che succede?”.

Il breve articolo aggiunge: “La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano, che però non riesce a staccarsi dai suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme”.

I due sono stati avvistati durante una passeggiata nel centro di Roma. Poi sono entrati in un bar per prendere un caffè.

Come ben sapete, Basciano è fidanzato con Sophie Codegoni e Federica sta vivendo una bella storia d’amore con Gianmaria Antinolfi.

Sul gossip, quindi, è intervenuto a gamba tesa Amedeo Venza, uno dei più cari amici di Basciano.

L’esperto di gossip ha immediatamente smentito il pettegolezzo:

Foto di tre settimane fa… erano insieme per lavoro e non erano da soli!

Ciò che dice Amedeo corrisponde assolutamente al vero in quanto, entrambi stavano postando per il brand di abbigliamento “Daje” e le magliette indossate durante la paparazzata ne sono la dimostrazione così come ha aggiunto Venza: “Mi sembra ridicolo anche mettere le prove”.

