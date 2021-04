Il cantante Aka7even coinvolto in una sorta di triangolo amoroso narrato a C’è posta per te? Ecco l’ultima indiscrezione che trapela sul web destinata a creare del chiacchiericcio attorno al giovane concorrente di Amici 20.

Aka7even protagonista di un triangolo a C’è posta per te? L’incredibile segnalazione

Ma cosa c’entra Aka7even, concorrente dell’attuale serale di Amici 20 con C’è posta per te? Per comprendere a pieno tutto occorre fare un passo indietro. E’ il 7 marzo dello scorso anno quando durante una puntata di C’è posta per te viene narrata la storia di Lucia e Orlando.

Lei ha 18 anni, lui 16 più di lei. Vengono da Pompei e alla base c’è una presunta storia di tradimento. A giugno 2019 la coppia inizia a frequentare una comitiva di ragazzi formata da Rosalba, Luca e Ciro. Tutti hanno il sogno di diventare cantanti e Orlando faceva da loro manager. Tra Ciro e Lucia inizia un’amicizia particolare e ci scappa il bacio. Lei lo ammette ma Orlando crede possa esserci stato molto di più anche alla luce della versione fornita da Ciro.

Cosa c’entra però Aka7even? Ebbene, secondo il portale VeryInutilPeople, quel Luca che fa parte della comitiva alla quale Lucia e Orlando si erano avvicinati, sarebbe proprio il giovane cantante di Amici 20. Scrive in merito il portale:

Una nostra fonte ci ha rivelato che in realtà l’amico complice del tradimento non è stato Ciro, ma Luca! E questo Luca non sarebbe altro che Aka7even, protagonista di questa edizione di Amici. E per fare in modo di “preservare” quest’ultimo o semplicemente per errore, hanno sostituito il suo nome con quello dell’altro ragazzo, Ciro. Il motivo della sostituzione per ora ci è ignoto.

Ovviamente non ci sarebbe alcuna prova di quanto asserito ma solo piccoli indizi, come il video di Aka7even qui sotto in cui il giovane allievo canta un brano con i suoi amici, tra cui tale Ciro. “Questo contenuto fu condiviso dallo stesso Orlando più volte sui suoi canali social”, rivela ancora il portale.