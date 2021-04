Martina Miliddi ha rotto il silenzio su Aka7even dopo la sua eliminazione da Amici 20. La ballerina durante la sua permanenza nella scuola ha avuto una storia con il cantante con la presenza di un “terzo incomodo”: Raffaele Renda.

Amici 20, Martina rompe il silenzio su Aka7even e manda messaggi a Raffaele

Ieri sera la ex di Amici 20 ha fatto una diretta svelando di essere in buoni rapporti con Aka7even, nonostante la rottura. Poi ha anche aggiunto “sul resto non dico nulla”… cosa avrà voluto dire?

Nel frattempo tramite le storie di Instagram continua a condividere messaggi di sostegno per Raffaele.

Nonostante questo, Martina ha anche condiviso dei post su Aka7even, compreso il “merito” per il disco d’oro del cantante con il singolo “Mi manchi”, divenuto un successo anche per merito suo (essendo stata la sua musa ispiratrice).

Quale sarà la verità che si nasconde dietro questo “triangolo” che sta appassionando i social?

Sul web, alcune teorie in stile telenovela anni ‘90 (in onda alle 8 del mattino su Rete4), ci parlano addirittura di un tradimento bello e buono consumato nella scuola ai danni di Aka7even.

Peccato che i ragazzi siano sotto la lente delle telecamere praticamente 24h su 24…