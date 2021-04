Ed alla fine Martina Miliddi e Aka7even si sono salutati prima che la ballerina di Amici 20 lasciasse il talent show dopo aver perso il ballottaggio contro Deddy rimasto nella scuola.

Amici 20, Aka7even piange per l’eliminazione di Martina

“Non fare il forte Zì. – ha affermato Deddy abbracciandolo – è normale, ci sei legato”. Aka7even pare avere molti rimpianti sulla fine della relazione con Martina:

Non volevo che finisse così.

Anche Giulia Stabile è lungamente scoppiata a piangere per l’eliminazione di Martina ed è stata consolata da Aka7even che si è sfogato con la sua compagna di scuola:

Non volevo se ne andasse così, almeno verso di me. Volevo almeno parlarle. Per la prima volta nella mia vita prevale orgoglio però poi succede questo. Non voglio piangere più sennò mi viene il mal di testa.

Lacrime anche per Raffaele, il famoso “terzo incomodo” che già la prima volta aveva contribuito a far lasciare Martina e Aka7even perché la ballerina era dubbiosa su ciò che provava.

Il web parla di presunti tradimenti della ballerina proprio con Raffaele ma non vi è alcuna ufficialità e noi non ci sentiamo assolutamente di convalidare tesi di cui non conosciamo alcun dettaglio.