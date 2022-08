Aida Nizar al Grande Fratello Vip? L’indizio di Signorini insinua il dubbio

Aida Nizar al Grande Fratello Vip? Stamattina Alfonso Signorini ha condiviso un nuovo indizio tramite la sua pagina ufficiale di Instagram, postando un blocco appunti ed una penna. Gli amici di Twitter, che ne sanno una più di Fata Piumetta, hanno tirato fuori il nome dell’ex concorrente dell’edizione Nip.

Aida Nizar al Grande Fratello Vip?

Aida Nizar ha partecipato al GF condotto da Barbara d’Urso. In quella occasione la ex concorrente spagnola è stata vittima del “branco” ricevendo un trattamento indicente da parte di alcuni concorrenti, Baye Dame in primis (poi squalificato proprio per questo motivo).

Come ben sapete, la spagnola non si separa mai dalla sua penna e, proprio l’indizio di Signorini, ne ha mostrata una: che si tratti di lei?

Staremo a vedere!

Il perché della penna

La Nizar tiene sempre in mano una Montblanc in edizione limitata che costa più di 8.000 euro: perché? La spagnola ha detto che svelerà il motivo della costante presenza della penna, che per il momento non è mai stata utilizzata e pare essere niente più che un portafortuna al quale non vuole rinunciare.

Il nuovo concorrente è il notaio diventato indispensabile per scrivere i testamenti per il reparto geriatria #Gfvip #gfvip7 pic.twitter.com/DNSrgwVMEm — •~Anchemeno~• (@mz1090684831) August 19, 2022