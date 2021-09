Adriana Volpe è tornata nuovamente sulla vicenda che l’ha vista protagonista insieme alla collega opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli. In un suo recente intervento a Casa Chi, il format web di Chi Magazine, la Volpe ha commentato le parole che si sono scambiate nell’ultima puntata del reality.

Adriana Volpe torna a parlare di Sonia Bruganelli

Il “caso” Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli (e viceversa) è tornato anche al centro di Casa Chi. L’ex vippona oggi nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip ha svelato cosa l’ha ferita di più delle parole in diretta tv di Sonia:

Più che la foto mi ha ferito che lei abbia detto di non essere mia amica. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile che però ci ha aperte ad un confronto. Sonia dice che fuori non la saluto e che non ho voluto un confronto privato? Chi ha lavorato con me sa che io entro con la gioia del cuore e saluto tutti. Ho sempre salutato e ci siamo sempre confrontate anche nelle puntate precedenti. Prima della puntata non dopo perché lei va via subito ed io rimango e faccio dirette dal camper, non capisco questa cosa…

La Volpe ha proseguito spiegando anche le sue sensazioni legate a questa vicenda:

Io credevo di avere instaurato un’amicizia e credevo di aver gettato le basi e ci ho provato in tutti i modi a creare un contatto più importante ma lei non l’ha voluto e questo ha smosso qualcosa. Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Io le ho scritto che c’era poco da aggiungere e in più guardando sul suo Instagram non ho visto altri post con altri personaggi. Terza cosa e con questo concludo, essendosi incontrati quella sera c’era una persona e mi hanno riferito che hanno parlato di me e volutamente hanno fatto una foto dicendo: “Facciamo una foto così la facciamo impazzire”. Quando mi è arrivata quella cosa è stata la chiusura del cerchio.

Adesso come sono i rapporti tra Adriana e la Bruganelli?