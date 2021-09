Sonia Bruganelli attacca (ancora) Adriana Volpe dopo la diretta del GF Vip e trasforma una lite pungente in un noioso astio

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non si sopportano (o così pare). Ieri, per mantenere alta l’attenzione, il presunto litigio tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip è stato portato avanti per tutta la puntata.

Sonia Bruganelli punge ancora Adriana Volpe

Ed anche dopo, al termine della puntata, la moglie di Paolo Bonolis ha continuato ancora a punzecchiare la rivale. “Le cose che contano … lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione”, ha scritto postando uno scatto con il figlio Davide (che sogna da tempo il GF Vip).

In molti l’hanno interpretata come l’ennesima frecciatina della Bruganelli alla sua collega.

Pare evidente che Sonia si porterà avanti questo astio fino a farlo diventare noioso ed esasperante (mi piacerebbe scoprire chi le offre consulenza per quanto riguarda la comunicazione).

Adriana Volpe ha insultato Magalli per otto anni? Lei? Sonia Bruganelli e la solidarietà femminile: questa sconosciuta. #GFVIP — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 27, 2021

Sonia attacca Adriana in diretta

La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli. Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello e mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse. Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa. Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica.

La replica della Volpe