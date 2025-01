Zeudi parla delle ragione dell’eliminazione di Helena: “Era più forte di Shaila, ecco perché non mi sono lasciata andare”

La relazione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes continua a tenere banco anche dopo l’uscita della modella brasiliana dalla casa del Grande Fratello. Nonostante siano trascorsi alcuni giorni dalla sua eliminazione, Zeudi non riesce a smettere di parlare di Helena.

Zeudi parla delle ragione dell’eliminazione di Helena

Durante una conversazione serale con Emanuele Fiori a bordo piscina, Zeudi ha espresso il suo dispiacere per l’uscita di Helena, ammettendo apertamente il suo interesse verso di lei. “A me piace lei, ma ho messo un freno per non soffrire”, ha confessato Zeudi, sottolineando la difficoltà di lasciarsi andare per timore di un rifiuto.

Secondo Zeudi, Helena sarebbe stata eliminata per una serie di eventi che l’hanno vista protagonista, tra cui il famoso episodio del bollitore volante e le liti con Jessica e Ilaria Galassi. “Alla fine è stata mandata via lei, che poi secondo me Helena era più forte di Shaila. Se non fossero successe quelle cose… Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro.”

Zeudi ha inoltre rivelato quanto sia stato difficile per lei accettare l’uscita di Helena, paragonandolo a un vero e proprio lutto. “Quando ti leghi tanto a una persona e all’improvviso esce, vivi come un lutto, come se ti passa un treno addosso. Non ho vissuto bene il post puntata.”

Il legame tra le due gieffine non è mai stato facile, ma per Zeudi era qualcosa di unico. “Il nostro era un rapporto speciale, a me piaceva, ma non mi sono mai lasciata andare alle farfalle nello stomaco per non farmi del male. Io andavo in conflitto perché le persone mi dicevano ‘aspetta i suoi tempi e cerca di capire’.”

Nonostante il dolore per l’uscita di Helena, Zeudi ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, trovando conforto nel fatto di aver potuto salutare la sua amica. “Durante quella giornata l’ho vissuta come persona. Ed è uscita una persona di cui mi fidavo e che sentivo vicina e la percepivo come persona.”

Le parole di Zeudi lasciano aperte molte domande sul futuro di questo rapporto, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. La loro storia, caratterizzata da emozioni intense e sentimenti non corrisposti, continuerà a essere oggetto di discussione tra i fan del programma.