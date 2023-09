Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 16 settembre, Silvia Toffanin ha intervistato Uğur Güneş, che interpreta Yilmaz nella soap turca Terra amara. La conduttrice ha svelato che il suo personaggio morirà e ha mostrato la scena in esclusiva.

Ho passato le mie vacanze in Italia, poi sono tornato a Istanbul. Non ho imparato molto della lingua, ma ho mangiato tantissimo. Conosco poche parole, buongiorno, bellissima e grazie. Sono rimasto molto sorpreso dall’affetto ricevuto in Italia. In realtà essere amato così tanto, forse è un po’ eccessivo e io mi sento in imbarazzo, ma è una cosa bellissima e vi ringrazio.

Sognavo di fare l’attore anche se non pensavo che sarei arrivato dove sono ora in così poco tempo. Il primo ruolo l’ho avuto a circa vent’anni. Andavo all’Università. Ci sono state molte difficoltà, perché questo lavoro è impegnativo, ci vuole impegno e pazienza.

All’inizio, ho avuto delle difficoltà, ma le ho superate. Se ho ricevuto tanti no? Sì, certamente, è successo così tante volte che non riuscirei a contarle, ma non ho rinunciato. Fa parte di ogni lavoro. Non si può avere successo se non si ha il coraggio di affrontare le difficoltà della vita.