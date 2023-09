Nuovo appuntamento, nel pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre, in compagnia di Verissimo, il rotocalco condotto dalle ore 16.30 su Canale 5 da Silvia Toffanin. Ancora tanti ospiti pronti a raccontarsi con l’emozione che come sempre travolgerà la padrona di casa, pronta più che mai a fare incetta di spettatori, incurante della concorrenza Rai.

Verissimo, gli ospiti di sabato 23 settembre 2023

Veniamo subito agli ospiti di Verissimo di questo sabato 23 settembre, che apre il weekend in compagnia di Silvia Toffanin e dei numerosi protagonisti che si alterneranno nello studio.

Questa sera prenderà il via su Canale 5 una nuova divertente edizione di Tu si que vales. Quale migliore occasione per accogliere nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin i tre conduttori? Stiamo parlando di Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Farà il suo ritorno a Verissimo anche l’attore di Terra Amara, Uğur Güneş, il quale commenterà ulteriormente l’uscita di scena del suo personaggio, Ylmaz, anticipato proprio la scorsa settimana nel programma di Canale 5. Questa sarà anche l’occasione per parlare dei suoi progetti futuri.

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo anche Federica Panicucci, in onda da lunedì con Mattino Cinque News. Spazio poi all’amore, con Silvia Toffanin che intervisterà i neo sposi Gessica Notaro e Filippo Bologni. In studio anche Gabriela e Giuseppe, ex protagonisti di Temptation Island. Annalisa Minetti si racconterà nel pomeriggio odierno, completando il parterre degli ospiti di Canale 5.