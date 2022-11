X Factor, Rkomi ha perso la testa per una cantante in gara (non del suo team): la dichiarazione e la reazione di lei

Colpo di scena ad X Factor 2022. Rkomi, uno dei giudici dell’edizione, si sarebbe preso una bella cotta per una concorrente, non del suo team. La fortunata è Beatrice Quinta, cantante del team di Dargen D’Amico. Rkomi ha deciso di dichiararsi ma la reazione non è stata forse quella che si aspettava.

Rkomi, cotta per Beatrice Quinta: la reazione

Nella passata puntata di X Factor, Beatrice Quinta si è cimentata in una versione glam di Fiori rosa, fiori di pesco, un classico di Battisti. Durante l’esibizione la cantante siciliana si è avvicinata al bancone dei giudici guardando con una certa intensità Rkomi.

A quanto pare sarebbe bastato quello sguardo intenso a far perdere la testa al giovane giurato che ha ammesso di aver sentito qualcosa dentro di sé.

Durante il daily di ieri, Rkomi ha raggiunto la concorrente e si è letteralmente dichiarato:

Sono un po’ imbarazzato. Ieri mentre ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo, e volevo chiederti: per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte.

La cantante, in evidente imbarazzo, ha un po’ glissato ed ha rimandato il discorso a dopo X Factor:

Magari ti potrebbe mettere in una posizione scomoda, anche se io sono fan delle posizioni scomode.

Queste ultime parole hanno imbarazzato il cantante-giurato, che a quanto pare sarebbe disposto ad aspettare la fine dello show per approfondire la conversazione, al momento solo rimandata.