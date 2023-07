“Wanda Nara ha la leucemia”, come sta? Parla il padre e l’ex marito Maxi Lopez la raggiunge: le ultime news

“Wanda Nara ha la leucemia”, queste le indiscrezioni dei media argentini sull’attuale stato di salute della splendida showgirl. Tra le ultime news degne di nota anche l’arrivo di Maxi Lopez dalla sua ex moglie.

La notizia della presunta leucemia ha letteralmente fatto il giro del mondo in poche ore, tanto da spingere Maxi Lopez, l’ex marito (con il quale ha avuto tre figli), a tornare in Argentina per capire meglio la situazione.

Probabilmente già nervoso, l’ex marito di Wanda Nara si è arrabbiato per il ritardo della compagnia di volo ed ha postato uno sfogo su Threads:

Ti rubano i soldi facendoti pagare più biglietti e c’è sempre un ritardo nelle coincidenze. Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Uomo avvisato, mezzo salvato.

In questo momento l’Argentina è con il fiato sospeso in attesa di notizie ufficiali sulle attuale condizioni di salute di Wanda.

Il papà Andrés, con il quale in passato i rapporti sono stati piuttosto burrascosi, ha cercato di tranquillizzare tutti:

Era solo un controllo, altrimenti non sarebbe stata dimessa.