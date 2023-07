E’ arrivata come una doccia gelata, ieri, la notizia che vedrebbe Wanda Nara ricoverata per via di una presunta leucemia. A svelarlo sono stati alcuni autorevoli media argentini, ma è bene ribadire come al momento non ci sia alcuna conferma ufficiale che si tratti proprio di leucemia, in attesa dei risultati degli esami ai quali si sarebbe sottoposta la moglie di Icardi.

Wanda Nara e la presunta leucemia: le ultime news

Da quanto trapelato finora, Wanda Nara sarebbe stata ricoverata lo scorso mercoledì e sottoposta a tutti i controlli e gli esami di rito, in seguito ai quali sarebbe stata rimandata a casa, dove ora è a riposo.

In seguito alle preoccupanti condizioni di salute sarebbero saltati gli impegni di Wanda Nara, tra cui il viaggio in Italia in programma in questi giorni. Sarebbe stato questo il motivo per il quale si era recata in ospedale, ovvero sottoporsi ad un controllo in via precauzionale prima di affrontare il lungo viaggio da Buenos Aires.

Nei giorni precedenti però c’erano stati dei piccoli campanelli d’allarme dovuti a fitte addominali ed altri problemi di salute. Dalla clinica di Los Arcos, però, le notizie sulle sue condizioni sarebbero state preoccupanti. Pare però che Wanda Nara avrebbe reagito piuttosto bene. Ecco le parole di Guillermo Lobo, giornalista di Telenoche:

L’ha colta di sorpresa, ma con calma e moderazione, si è subito predisposta al team sanitario. Aspetterà i risultati a casa, fondamentalmente perché ci vorranno dalle 24 alle 48 ore.

Intanto sui media argentini si è diffuso un certo malcontento circa le modalità con le quali sono state diffuse le notizie sulla salute di Wanda Nara, alla luce di notizie non ancora confermate.

Tuttavia, stando al parere dell’ematologo Juan José Real, il dolore alla milza e l’aumento dei globuli bianchi potrebbe essere fonte di preoccupazione. Il medico ha anche spiegato che Wanda Nara si sarebbe sottoposta ad una puntura al midollo osseo, “uno strumento fondamentale che permette di mettere un nome e cognome alla patologia”.