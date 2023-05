Walter Nudo dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 3 ha deciso di lasciare la televisione e fare una sorta di mental coach e “guru” social diffondendo opinioni (talvolta) discutibili.

Nelle ultime ore, per esempio, in aeroporto ha commentato una pubblicità di Valentino lamentandosi del messaggio “lanciato” carente di riferimenti “femminili” e “maschili”:

Ciao ragazzi, allora voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino… vedete? Ok! Allora, in questa pubblicità, non so voi, ma io non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo soprattutto ai ragazzi che lo vedono, loro non hanno punti di riferimento, non hanno basi.

Quindi se loro escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché noi non li aiutiamo per niente. Quindi cerchiamo di essere un pochettino chiari, noi adulti. Noi vaccinati – noi grandi – cerchiamo di avere più responsabilità e far capire ciò che è maschile e ciò che è femminile. Perché in una coppia questo è importante.