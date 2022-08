Della figlia di Vittorio Sgarbi nella Casa del Grande Fratello Vip, ne avevamo parlato noi in tempi non sospetti riprendendo la prima indiscrezione di Novella 2000 (era la scorso giugno). Oggi, a distanza di settimane da quel primo spiffero, ne parlano tutti, compreso il padre che ha svelato il presunto compenso di Evelina.

Vittorio Sgarbi, il compenso per la figlia Evelina al Grande Fratello Vip: ecco la cifra

Intervistato dal Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi ha aggiunto altri dettagli dopo l’intervista degli amici di Novella 2000 pubblicata proprio un paio di giorni fa: “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé”.

Poi il retroscena sul cachet:

A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra? Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me.