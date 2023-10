Vittorio pensa ad Anita ma si infila (in mutande) nel letto di Heidi: la confessione di Letizia – VIDEO

Vittorio Menozzi è interessato sia ad Anita Olivieri (ma a lei piace Paolo Masella) che ad Heidi Baci. Nonostante la sua naturale timidezza e riservatezza, l’ingegnere, confidandosi con Ciro Petrone nella Casa del Grande Fratello, svela le sue ragioni.

Vittorio ha svelato di non aver fatto il primo passo con Anita per due ragioni principali: da un lato, teme che lei, data la sua complessa situazione sentimentale, potrebbe respingerlo; dall’altro, preoccupa che questa sua repentina cambiamento d’atteggiamento possa essere interpretato in modo errato.

“Non voglio dare l’immagine di qualcuno indeciso” aggiunge Vittorio.

“Non dovresti permettere a nulla di bloccarti, devi essere più rilassato. Hai tutte le carte in regola per conquistare una ragazza”, lo incoraggia Ciro, spingendolo a interagire con Anita e Heidi senza troppi dubbi.

Vittorio ha anche affermato di trovarsi bene con Heidi ma quando è in sua compagnia pensa ad Anita.

ma io il pezzo di prima non lo avevo ascoltato praticamente vittorio sta dicendo che quando sta con heidi pensa ad anita e non le piace così tanto,grande fratello per favore fai ascoltare tutto alla signorina kiss lei deve svegliarsi pic.twitter.com/RUwRXpZxWN — cheverguenza// heidi💋 (@iosonoestanca_) October 7, 2023



Nel frattempo, proprio il modello, in queste notti si è infilato nel letto di Letizia e Heidi in mutande, ecco il racconto: