Durante la diretta del Grande Fratello, nel corso della puntata di ieri 30 ottobre, qualcuno ha violato il regolamento del reality. A notarlo sono stati gli attenti spettatori del programma condotto da Alfonso Signorini che hanno notato qualcosa di inconsueto e che non dovrebbe essere fatto nella Casa del GF. Il tutto, tra l’altro, a scapito di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello: (almeno) due concorrenti violano il regolamento

Nel dettaglio, due inquilini del Grande Fratello, Angelica Beraldi e Paolo Masella, avrebbero consigliato ad Alex Schwazer, evidentemente in difficoltà, il nome da nominare nelle imminenti nomination che si sarebbero svolte di lì a poco. Non sapendo chi votare, i due amici avrebbero avanzato il nome di Beatrice.

A detta di Angelica e Paolo, in particolare, dare il suo voto ad un altro concorrente sarebbe stato in qualche modo “sprecato”, motivo per il quale avrebbero intimato Alex a votare per Beatrice.

Lo sportivo, alla fine, avrebbe seguito proprio il consiglio dei due gieffini. Tuttavia, secondo il regolamento il voto dovrebbe essere libero e non influenzato da altre persone. In questo caso, invece, il concorrente avrebbe in qualche modo ricevuto delle pressioni da parte dei due inquilini che hanno colto la palla al balzo rispetto a quanto accaduto in puntata, sapendo di poter contare sul voto di Alex.

Come sappiamo, infatti, tra lo sportivo e l’attrice non corre buon sangue, soprattutto dopo le accuse rivolte da Alex alla Luzzi, in base alle quali la donna proverebbe un interesse – confessato in Casa ma mai ripreso da alcuna telecamera – nei suoi confronti.

A prescindere dalle ruggini tra i due concorrenti Vip, sicuramente Paolo, Angelica e lo stesso Alex potrebbero andare incontro a dei provvedimenti dopo aver palesemente violato il regolamento.