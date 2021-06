Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2021 secondo Tommaso Zorzi? L’opinionista del reality show ha fatto la sua personale previsione nel corso del programma radiofonico “Facciamo finta che” trasmesso su R101.

Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi secondo Tommaso Zorzi

Siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Secondo me vince Ignazio Moser oppure Beatrice che è rimasta zitta zitta, nell’altra isola, da sola per tutto il tempo, dimostrando di avere due attributi così. E questa cosa a un televoto potrebbe giocarle a favore. Sì, io mi auguro vinca Beatrice Marchetti.

Siete d’accordo con Tommaso Zorzi?

Secondo i bookmaker il vincitore della nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere uno tra Awed e Matteo Diamante.

Io, a conti fatti, se proprio devo scegliere faccio il tifo per Beatrice Marchetti e la penso come Tommy.

Cosa dicono i bookmaker

È testa a testa tra Awed e Matteo Diamante per la vittoria dell’Isola dei famosi: la finalissima in programma lunedì 7 giugno li vede entrambi in nomination e, per gli analisti di Stanleybet.it, la sfida è apertissima.

Awed è leggermente favorito a 3 volte la scommessa, Diamante è vicino a 3,25. La vera sorpresa di questa edizione però è Beatrice Marchetti: eliminata alla prima nomination, è rimasta in gioco su un’altra spiaggia, dove ha trascorso anche alcune settimane in solitudine.

Rientrata nel gruppo dei finalisti, si piazza tra i favoriti: il successo della modella bresciana vale 3,50, davanti a Ignazio Moser a 3,75 e ad Andrea Cerioli, a 8 volte la posta. Ultima sul tabellone l’altra donna rimasta in gioco, Valentina Persia, con la vittoria lontana a 10,00.