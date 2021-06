Antonella Fiordelisi lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi. L’influencer sostiene di avere litigato con Elisabetta Gregoraci nel dietro le quinte di un programma Mediaset. L’ex moglie di Briatore però, in collegamento telefonico con Il Punto Z ha smentito questa indiscrezione.

Io quando litigo mi ricordo con chi lo faccio, te lo posso assicurare. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma? Certo ed io sono cintura nera di karate. Io sono una signora… guarda non voglio nemmeno parlare di queste cose tesoro, sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu Tommaso, chiariamo, io non ho mai litigato con nessuno. Parliamo di Battiti Live da metà luglio…