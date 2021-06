Domani sera si concluderà anche quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi consacrando il vincitore direttamente in Honduras: cosa dicono le ultime previsioni degli scommettitori? Secondo Snap e Eurobet se la giocano Ignazio Moser e Awed.

Vincitore Isola dei Famosi, le ultime previsioni degli scommettitori

A quanto pare, secondo gli scommettitori, il vincitore dell’Isola dei Famosi potrebbe essere uno tra Awed e Ignazio Moser. Seguono Beatrice Marchetti e Matteo Diamante.

Fanalini di coda Andrea Cerioli e Valentina Persia.

Anche io credo che il podio sarà formato da Awed, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti anche se sinceramente non so in quale ordine.

Moser e Awed hanno un grosso seguito social e il primo può vantare “dell’aiuto” dell’intera famiglia Rodriguez ma anche di molti amici noti tra cui lo stesso Tommaso Zorzi (opinionista de L’Isola dei Famosi) e Andrea Damante.

Simone Paciello, oltre al suo seguito personale, vanta del supporto di star del web come Amedeo Preziosi e Riccardo Dose.

Beatrice Marchetti, invece, nonostante sia sconosciuta al grande pubblico, ha fatto una incredibile Isola e potrebbe trionfare solo per il merito.

Poche speranze di vincere per Valentina Persia e Andrea Cerioli mentre Matteo Diamante naviga a vista tra il podio e il quarto posto.

Voi per chi fate il tifo? L’appuntamento è per domani sera in diretta su Canale 5 con la finalissima dell’Isola dei Famosi.