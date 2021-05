Finale e vincitore Isola dei Famosi 2021: la proclamazione dall’Honduras

Si avvicina rapidamente la data della finale dell’Isola dei Famosi 2021 e già ci si domanda come avverrà l’incoronazione del vincitore di questa non semplice edizione, la prima realizzata ai tempi del Covid. L’ultima puntata andrà in onda lunedì 7 giugno come sempre in diretta su Canale 5, ma come si svolgerà?

Finale e vincitore Isola dei Famosi: ecco dove avverrà

Sarà una finale dell’Isola dei Famosi del tutto inedita quella in scena il prossimo 7 giugno e che rappresenterà una sorta di evento dal momento che si svolgerà in modalità mai avvenute prima.

A svelarlo è TvBlog.it che spiega il modo in cui sarà proclamato il vincitore e in particolare il luogo da cui ciò avverrà. Non da Milano, come accaduto nelle precedenti edizioni, ma questa volta direttamente dall’Honduras.

Per ragioni legate al protocollo Covid che richiede un certo periodo di quarantena per le persone che arrivano da quei luoghi, infatti, non sarà possibile procedere come siamo stati finora abituati ma tutto si svolgerà a distanza.

Finale inedito, dunque, così come lo è stata l’intera edizione condotta da Ilary Blasi e con la presenza in studio di tre giurati tra loro eterogenei ma che sono riusciti comunque a portarsi a casa un risultato tutto sommato soddisfacente.