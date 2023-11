Chi sarà il vincitore di Ballando con le Stelle 2023? E’ ancora troppo presto per dirlo, ma inevitabilmente iniziano ad emergere le prime previsioni, anche da parte degli stessi concorrenti dello show di Milly Carlucci. Indubbiamente le candidate alla vittoria al momento sarebbero Wanda Nara e Simona Ventura e proprio quest’ultima, intervistata dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, ha detto la sua e svelato alcuni retroscena sul programma di Rai1.

Vincitore Ballando con le Stelle 2023: sarà Teo Mammucari? Parla Simona Ventura

La nota conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle 2023, Simona Ventura, sta dimostrando tutto il suo talento anche nei panni di ballerina. Eppure c’è chi, probabilmente più di lei, ambisce ad essere il vincitore del talent. Secondo la Ventura sarebbe Teo Mammucari colui che vorrebbe vincere a tutti i costi.

L’ex conduttore de Le Iene, a quanto pare, avrebbe preso molto seriamente il suo impegno tanto da sperare di essere lui il vincitore di Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto SuperSimo:

Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro.

A confermare il suo grande impegno sarebbero state non solo Milly Carlucci ma anche la sua partner Anastasia Kuzmina, che ha sottolineato come il comico e conduttore si stia cimentando in durissime sessioni di allenamento.

Sarà davvero Teo Mammucari, alla fine, ad avere la meglio? Nell’ultima classifica del passato sabato, il concorrente e la sua maestra si sono classificati al primo posto, con Wanda Nara alle spalle.