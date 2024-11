Veronica Pivetti: ex marito, figli e convivenza con Giordana

Veronica Pivetti ha debuttato a soli sei anni come doppiatrice, dando la propria voce a personaggi iconici di cartoni animati come quelli di Dragonball e Sailor Moon, trasmessi nel celebre programma Bim bum bam. Negli anni, la sua voce si è fatta strada anche nella soap Sentieri, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo. Nel 1994, approda in televisione come ospite fissa di Quelli che… il calcio, per poi esordire al cinema l’anno successivo nel film Viaggi di nozze di Carlo Verdone.

Veronica Pivetti, ex marito, figli e convivenza con Giordana

Nel 1998, Pivetti ottiene un ruolo di rilievo come co-conduttrice del Festival di Sanremo, mentre nel 1999 recita nella fiction di successo Commesse. Continua la sua ascesa nel mondo del cinema e della TV con film come Le giraffe (2000) e numerose serie Rai, tra cui Il maresciallo Rocca. Il suo ruolo più iconico arriva nel 2005 con Provaci ancora prof!, dove interpreta una professoressa investigatrice, conquistando il grande pubblico per oltre un decennio, fino alla settima stagione trasmessa nel 2017.

Negli anni 2000, Pivetti ha condotto programmi come Per un pugno di libri e ha esordito come regista nel 2015 con il film Né Giulietta, né Romeo. Dal 2018, è alla conduzione di Amore Criminale, in cui racconta storie di violenza sulle donne, un impegno sociale che l’ha resa ancora più apprezzata dal pubblico.

Scelte personali e vita privata

Nata a Milano il 19 febbraio 1965, Veronica è figlia del regista Paolo Pivetti e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli. Sua sorella maggiore è Irene Pivetti, ex Presidente della Camera dei deputati. Veronica Pivetti è stata sposata dal 1996 al 2000 con Giorgio Ginex, attore e conduttore radiofonico, ma il matrimonio si è concluso dopo quattro anni.

Dopo il divorzio, ha iniziato una convivenza con Giordana, descritta come una “cara, carissima amica” in un’intervista del 2017 al settimanale Dipiù. Nonostante le speculazioni su un possibile legame romantico tra le due, Pivetti ha chiarito di avere con lei un rapporto profondo, ma non romantico, respingendo le insinuazioni mediatiche e definendole discriminatorie. Con Giordana, l’attrice ha adottato quattro cani, portando avanti una vita semplice e lontana dai riflettori.

Una testimonianza di forza

Nel 2020, durante la sua partecipazione a Domenica In, Pivetti ha raccontato di aver lottato per sei anni contro la depressione, da cui è riuscita a uscire, incoraggiando chi vive lo stesso problema a cercare aiuto senza vergogna. Una testimonianza di forza che ha ulteriormente avvicinato il pubblico all’attrice.