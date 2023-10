Veronica Gentili prenderà ufficialmente il posto di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene, da stasera 3 ottobre 2023. Ma come l’ha presa la giornalista? In diverse interviste Veronica ha raccontato come è avvenuto il suo approdo a Le Iene, il primo incontro con Davide Parenti e soprattutto cosa pensa del paragone con Belen Rodriguez.

Veronica Gentili, nessun paragone con Belen Rodriguez

Fare un paragone tra Veronica Gentili e Belen Rodriguez sarebbe azzardato in partenza. I motivi sono molteplici, come lascia intendere la stessa nuova conduttrice de Le Iene, la quale tra le pagine del settimanale Chi è intervenuta sulla questione, commentando:

Non ho conosciuto nessuna delle precedenti conduttrici. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista, ma siamo molto diverse. I paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne.

Sebbene il primo incontro con Davide Parenti, il papà de Le Iene, sia avvenuto nel 2013, Veronica Gentili non si aspettava, dieci anni dopo, di tornare proprio nella trasmissione di Italia 1. Poi il colpo di scena, qualche mese fa, come ha spiegato in una intervista a Il Messaggero:

Pier Silvio Berlusconi mi convoca a Milano e mi propone di condurre Le Iene. Una proposta inaspettata per tutti.

A proposito di Pier Silvio, a Chi la giornalista aveva precisato:

Sono caduta dal pero, all’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti. Lì per lì ho vacillato, ti offrono la cosa più bella del mondo ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare prima di dire sì.

Tra le domande non è mancato ancora una volta il paragone con Belen Rodriguez: “quanto ha pesato sulla sua scelta la bella presenza?”, le è stato chiesto. Veronica ha replicato:

L’idea di mettere una giovane donna di bell’aspetto è funzionale al programma. Non stiamo facendo la recita in un cortile, ma un programma tv in prima serata!

Una domanda che, in fin dei conti, non la infastidisce più di tanto:

Da donne dobbiamo sforzarci di non seccarci per ogni cosa che ci viene chiesta, altrimenti è controproducente. Non servono ipocrisie: essere di bell’aspetto è funzionale in tanti lavori, anche per essere chiamata a condurre Le Iene. Il punto è: una donna di bell’aspetto fa più fatica a far emergere altre qualità e a smentire voci, ‘se è bella e sta lì allora vuol dire che è fidanzata con quello’. È una battaglia persa e spesso questi gossip sono alimentati dalle stesse donne.