Ricordate lo spiacevole episodio dello scorso marzo che coinvolse Barbara d’Urso e Mara Venier? Le due conduttrici furono pesantemente insultate su Twitter dal profilo ufficiale di QuiMediaset, salvo poi cancellare tutto dopo pochi minuti e chiedere scusa il giorno seguente.

E’ ora Barbara d’Urso a tornare su quella vicenda, nel corso di una lunga intervista a Repubblica durante la quale ha svelato il suo attuale stato d’animo dopo quello che sembra essere un brutto divorzio con l’azienda Mediaset. La conduttrice ha ricordato:

Il 26 marzo ero a teatro a Bari, su Canale 5 andava in onda Verissimo e su Rai 1 Domenica in, col mio videomessaggio di 90 secondi per la mia amica Gabriella Labate, la moglie di Raf. Messaggio autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli. Bene. Sull’account QuiMediaset esce il seguente tweet: ‘Che cosa antipatica. Tr*ie mi pare azzeccato Silvy’, sotto la foto mia e di Mara. Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno […] Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione.