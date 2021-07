La seconda puntata di Temptation Island potrebbe regalare più di un colpo di scena. Ormai da giorni, dopo l’esordio della nuova edizione, si vociferava la presunta violazione del regolamento da parte di una coppia con la relativa squalifica. Quella coppia potrebbe essere formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti.

Valentina e Tommaso di Temptation Island squalificati?

Il problema principale di Tommaso e Valentina non sarebbe la grande differenza di età, come in tanti potrebbero pensare, bensì l’eccessiva gelosia del 21enne nei confronti della compagna, come evidenziato da alcune frasi fortemente criticate dal popolo social.

A quanto pare, la coppia potrebbe presto uscire di scena. Si parla da giorni di una presunta squalifica che potrebbe verificarsi proprio questa sera e nel frattempo i nomi di Tommaso e Valentina sarebbero quelli candidati a dire addio all’Is Morus Relais.

Proprio nel villaggio che ospita le coppie, scrive Blasting News, pare siano “volate sedie e tavoli”. Non solo: il fidanzato folle di gelosia avrebbe violato il regolamento raggiungendo il villaggio delle fidanzate.

Ma c’è anche un’altra indiscrezione legata al ragazzo il quale si sarebbe appartato con una tentatrice per poi svelare ai compagni di aver commesso un grave errore. Il tutto sarà mostrato alla fidanzata Valentina. Ma questo evento potrebbe avere a che fare con la presunta e chiacchierata squalifica? Lo scopriremo solo tra poche ore!