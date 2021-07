Alessio e Natascia sono una delle nuove coppie di Temptation Island. Durante il falò dei ragazzi che andrà in onda domani sera con il secondo appuntamento, proprio il fidanzato vedrà qualcosa di totalmente inaspettato.

Ho scritto io a Temptation Island perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa.

Queste le parole usate da Natascia nel video di presentazione.

Alessio, a tal proposito aveva aggiunto:

Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la nostra relazione. Ha perso un po’ le speranze. Non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze.