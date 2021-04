Valentina Persia, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, anche in Honduras non smette di far sorridere dimostrando tutta la sua grande forza interiore. Le sue imitazioni dei compagni di avventura sono diventate prontamente virali anche sui social ma in realtà, la comica nasconde un passato ricco di dolori.

Valentina Persia, il suo passato doloroso

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la prima in versione allungata, si è voluto rivivere le emozioni dell’ospitata di Valentina Persia nella puntata del 20 settembre scorso. Ospite di Barbara d’Urso, la naufraga aveva raccontato il suo passato difficile, tra la depressione post partum in seguito alla nascita dei suoi gemelli e il disagio legato al suo fisico.

All’inizio un bambino ti trasmette sì l’amore tenero di un batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Se ho provato disagio? Sì… c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di imprinting. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte donne con bimbi firmati e felici, floride, rimesse in piedi e dici ‘Madonna io ho fatto una cosa abominevole!’.

Rispetto al suo fisico aveva detto, prima di sottoporsi all’intervento chirurgico:

Io ho un ingombro da cinque anni che è la mia pancia. Faccio l’operazione.

Ad intervenire nel corso della puntata di ieri di Domenica Live è stato anche Giovanni Ciacci, ospite in studio, che ha svelato: